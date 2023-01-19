 

Мало свободы действий — французское правительство надеется на недолгие забастовки

19.01.2023, 18:20, Разное
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Власти Франции рассчитывают, что забастовки профсоюзов против пенсионной реформы не продлятся долго: из-за инфляции люди не захотят терять рабочие дни, передаёт France 2. При этом правительство сильно ограничено бюджетом, поэтому не сможет пойти на серьёзные уступки.

Массовые и многочисленные демонстрации, заблокированная страна и отложенная реформа — худшие варианты развития событий для властей. В рубрике «Тайная история» выясним, какие возможности есть у правительства для сдерживания социального недовольства.

В правительстве многие ожидают массовые протесты в этот четверг, но один из министров указывает на главную опасность — длительные забастовки. «Вопрос не в том, что произойдёт завтра, — указывает он, — а скорее в продолжительности». Приближённый президента делает циничный прогноз: «Число демонстраций не вырастет, если правительство будет действовать быстро. Из-за инфляции французы не хотят терять рабочие дни».

Так как же переманить на свою сторону общественное мнение на фоне призывов левых и объединённых профсоюзов? «Главное — никакого высокомерия, авторитарности», — предупреждает депутат правящей партии «Возрождение». Другой министр добавляет: «Нужно сомкнуть ряды. Не должно казаться, что мы нервничаем из-за воплей Всеобщей конфедерации труда».

Но есть ли у правительства свобода действий? Среди республиканцев многие требуют отменить налоговые отчисления в течение 44 лет для тех, кто начал работать в очень юном возрасте. «Отмена (отчислений для. — ИноТВ) 44 лет будет стоить 2 миллиарда евро. Об этом не может быть и речи, если мы не хотим создать дефицит», — резко возражает один из депутатов парламентского большинства. Представители «Возрождения» рассчитывают на улучшения в вопросе выплаты пенсионерам 1200 евро до уплаты налогов: «Если нужно что-то делать, то необходимо гарантировать, что все будут получать 1200 евро после всех отчислений». Однако Минфин не дремлет: красная черта — соблюдение сбалансированности бюджета, что не оставляет много места для уступок. 

Дата выхода в эфир 18 января 2023 года.


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