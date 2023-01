Война за Тайвань была бы более катастрофической, чем конфликт на Украине

В случае войны вокруг Тайваня она будет иметь катастрофические последствия — в том числе для Европы, рассказала эксперт Германского фонда Маршалла* швейцарскому телеканалу SRF. По мнению Бонни Глейзер, экономические последствия такого конфликта будут намного серьёзнее, чем последствия войны на Украине, потому что в экономическом плане Китай и Тайвань для Запада важнее РФ и Украины. Поэтому главная задача сейчас состоит в том, чтобы избежать большой войны в Восточной Азии.



АР

Возможное вторжение Китая на Тайвань является постоянной темой в США, и тем более в Восточной Азии, отмечает швейцарский телеканал SRF. «Правительства и общественность в Европе недостаточно воспринимают опасность всерьёз», — считает Бонни Глейзер, возглавляющая программу по Азии в аналитическом центре «Германский фонд Маршалла»* и консультирующая правительство США.

«Война за и против Тайваня будет иметь катастрофические последствия и для Европы. Экономические последствия будут гораздо серьёзнее, чем последствия войны на Украине, потому что Китай и Тайвань экономически гораздо важнее РФ и Украины», — считает Глейзер. Китай также вряд ли остановится после Тайваня, но продолжит расширять своё доминирование в Азии.

Глейзер уверена, что правительство Китая не может позволить себе уступить по вопросу Тайваня, тем более что оно годами внушало собственному населению, что маленькое соседнее государство должно быть захвачено. Глава государства Си Цзиньпин требует, чтобы его армия была готова к вторжению в 2027 году, продолжает SRF.

«Никакого политического решения о том, произойдёт ли это и когда, ещё не принято», — подчёркивает Глейзер. Однако для Пекина существуют «красные линии»: если Тайвань объявит о своей независимости, если США заключат официальный оборонный союз с Тайванем или если Тайвань приобретёт ядерное оружие.

Тогда Китай отреагирует быстрым и всеобъемлющим вторжением. По мнению эксперта, такое вторжение не обойдётся без риска: «Если вторжение провалится, режим главы государства Си и Коммунистическая партия окажутся в опасности».

Но будет ли у Тайваня хоть малейший шанс против сверхдержавного Китая? Да, считает Глейзер — по крайней мере на несколько дней или даже недель. Тайвань значительно усилил свою оборону. Более того, «американцы почти наверняка поспешат на помощь Тайваню — если только Тайбэй не спровоцирует китайское вторжение декларацией о суверенитете», полагает американский эксперт.

На карту будет поставлено и доверие Вашингтона ко всем его официальным союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе: к Японии, Южной Корее, Австралии или Новой Зеландии. США не могли позволить себе не вмешаться — иначе, по крайней мере, Южная Корея и Япония, вероятно, приобрели бы ядерное оружие, считает Глейзер.

Однако готовы ли США к прямой конфронтации с Китаем? «На данный момент, вероятно, нет», — полагает эксперт. Несмотря на то что президент Обама уже объявил Азию приоритетом безопасности, присутствие США в западной части Тихого океана в основном базируется на уязвимых базах, например, на Окинаве, Япония, на Гуаме и в Южной Корее. В течение многих лет Китай вооружался сильнее, чем США, в этом регионе. Но постепенно позиции американцев улучшились, а инвестиции возросли и стали более разумными.

По версии Глейзер, приоритетная задача состоит в том, чтобы избежать большой войны в Восточной Азии: ни Тайвань, ни США не должны пересекать «красную линию» Китая. Однако Запад должен решительно поддержать Тайвань — в оборонных усилиях, в торговых соглашениях, на дипломатической арене и в присутствии войск в международных водах региона.

Глейзер скептически относится к парламентским визитам на Тайвань. Швейцарская делегация также планирует провести такой визит в феврале. В 2022 году эксперт посоветовала Нэнси Пелоси, спикеру палаты представителей конгресса США, отказаться от визита. Поездка принесла Тайваню больше вреда, чем пользы, потому что Китай использовал её как предлог для дополнительных преследований и угрожающих жестов. Тайбэй может хотеть таких визитов, но они часто не стоят того, чтобы их предпринимать, рассказала американский эксперт Бонни Глейзер швейцарскому телеканалу SRF.

* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.