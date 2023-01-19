Дудь* терпел и нам велел

Разговор с тем, кто поддерживает…

«Разговор с тем, кто поддерживает российскую армию» — так озаглавил свой последний выпуск Юрий Дудь*. Имя и фамилию «того, кто» он в названии указывать не стал. Не случайно, конечно. У Дудя случайностей не бывает.

Просто, в сущности, не так уж важно, как его зовут. Это типичный представитель того большинства, которое поддерживает и одобряет все, что следует поддерживать и одобрять по указанию телевизора, который в свою очередь поддерживает и одобряет все, что исходит сверху.

Картина мира в голове такого типичного представителя складывается из пропагандистских клише, конспирологических теорий в духе «Бесогона» и классического, по Салтыкову-Щедрину, смешения понятий «Отечество» и «Ваше превосходительство».

Почти три часа Дудь разговаривал с Оскаром Кучерой — средней популярности актером и шоуменом. За неполных три дня после выхода интервью — 12,1 млн просмотров и несметное количество откликов в соцсетях. «Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как Дудь слушает ответы Кучеры на его вопросы», — написал кто-то из потрясенных зрителей. А кто-то уже даже смонтировал ролик без слов, на котором только реакция Дудя: изумление, оторопь, усталость. И бесконечное терпение, которое потребовалось, чтобы не выйти из себя, не оборвать к чертовой матери это долгоиграющее интервью, где герой крутится, как уж на сковородке, городя одну несуразицу за другой и сам иногда этому удивляясь.

«Ты реально считаешь, что Путин сошел с ума?» — впадая в ажиотаж, кричит Кучера. Дудь молчит. «То есть ты считаешь, что мы имеем дело с сумасшедшим человеком? Ты считаешь, что Владимир Путин хочет просто забрать себе территорию всей Украины? Или там до Днепра? Или до Киева? Херсонскую область, Запорожскую область, Донбасс или Луганскую область?» — не унимается Кучера. Дудь в ответ приводит слова Путина про то, что еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, и вот Азовское море наше. «То есть ты считаешь, что Владимиру Путину нужно Азовское море?» — поражен Кучера. «Это не я так считаю, это Владимир Путин так сказал», — не повышая голоса, уточняет Дудь. Пауза.

Мы видим, как со скрипом в голове Кучеры зарождается что-то похожее на мысль: «Я, наверное, просто тогда как человек разумный не могу в это поверить. Это какая-то несуразица…» Снова пауза. И мощный выход на обобщение: «Но несуразица всё!»

Скриншот из видео

Зачем Дудь выбрал такого «героя»? Кому это интересно? Оказалось, очень многим. В том числе — и в качестве учебного пособия: как говорить с близкими, которые попали под гипнотическое воздействие пропаганды и категорически отказываются включить собственные мозги. Да вот так и говорить: спокойно, без ярости и обличений в тупости и невежестве, с неоспоримыми аргументами и фактами в руках, разбивающими в пух и прах дикую «картину мира». «Дудь терпел и нам велел», — восхищаются зрители в комментариях к этому выпуску. «Шкала терпения — один Дудь».

После 24 февраля на пространстве ютуба интервью стало главным жанром. Свои говорят со своими: патриоты — с патриотами, либералы — с либералами. И, казалось, вместе им не сойтись. Катерина Гордеева* попробовала было выслушать депутата и актрису Елену Драпеко у себя на канале «Скажи Гордеевой». И была так потрясена ее речами, напрочь лишенными эмпатии и сопровождаемыми плотоядными ухмылками («Я была очень рада, когда на нас наложили санкции. Народ наш привык жить в трудностях. Сегодня фашизм подошел к нашему порогу. Мы не начинали военные действия — мы их заканчиваем. Это называется превентивный удар… Есть такая профессия: Родину защищать»), что воскликнула в конце разговора: «Это какой-то ужас! Я вас вообще не понимаю!»

Драпеко нисколько не смутилась. Напротив, высокомерно резюмировала: «Вы не расстраивайтесь. Мне жалко вас. Жить надо не сию секунду. И поэтому, чтобы обеспечить вашу и нашу безопасность, сейчас воюют наши солдаты».

Больше Катерина Гордеева с патриотами не разговаривала. Да и они сами к ней явно не рвались. Их площадкой стал ютуб-канал «Эмпатия Манучи», где царят полное взаимопонимание и патриотический экстаз.

Юрий Дудь, начиная интервью с Кучерой, поблагодарил своего героя за то, что согласился поговорить, заметив, что обращался ко многим из тех, кто поддерживает СВО, но кроме Кучеры только один еще (не названный пока персонаж) дал согласие — осталось определить дату. Да и Кучера, идя на интервью к Дудю, явно рассчитывал прежде всего на дополнительную рекламу себя, любимого (расчет оправдался: количество подписчиков его телеграм-канала растет как на дрожжах, и многие из них высказывают восхищение не Дудю, а Кучере. Смелый, мол. Не сдрейфил. Так держать).

Уже после выхода резонансного выпуска он пояснил РИА «Новости», что изначально была договоренность поговорить о «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», о музыке и гражданской позиции: «Но вышло, что вышло. Наверное, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну, и лучше быть дураком, чем подлецом».

Договоренностей, кстати, если таковые и были, Дудь особо не нарушил: поговорили и о «Муз-ТВ», и о «Солдатах», и о песнях, которые пишет Кучера. Гражданская же позиция, как следует из его слов, не пострадала и изменений не претерпела.

Да и вряд ли Дудь ставил целью радикально ее изменить. Но по крайней мере Кучера осознал, что выглядел дураком. И, заметьте, не Дудь это сказал…

А патриот Егор Холмогоров, тоже откликнувшийся на это интервью у себя в телеграм-канале, рубит с плеча: «Дудь — вражеский пропагандист. Вражеский пропагандист не будет говорить на равных со способными его раскатать собеседниками. Он всегда будет бить слабых из-за угла. Морочить, обманывать, гнать. Нападать на Кучеру бессмысленно. Просто нормальные люди не должны ходить на интервью к вражескому пропагандисту…»

По логике Холмогорова, трехчасовое интервью, набравшее миллионы просмотров, — это удар из-за угла, а бедняжка Оскар Кучера, продемонстрировавший свою, мягко говоря, интеллектуальную ограниченность и редкую гибкость в вопросах принципов и морали, — жертва «вражеской пропаганды», позволившая себя «морочить, обманывать и гнать».

Ну ничего. В целом он не в накладе. Даже, может, гордится, что им заинтересовался сам Дудь. Даже, может, скажет еще, что это он «морочил» вражеского пропагандиста. Изворотливость, судя по интервью, — его конек.

Ирина Петровская, телеобозреватель, ведущая подкаста «Смотри в оба»

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* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

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