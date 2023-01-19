 

“Нюхали, пили, трахались”: Панин вскрыл личную связь с Кучерой

19.01.2023, 17:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актер Алексей Панин прошелся катком по коллеге Оскару Кучере, с которым когда-то дружил. Звезда киноленты “Жмурки” вскрыл темное прошлое артиста, о которым Панин знает не понаслышке.

К слову, сейчас Панин и Кучера находятся в конфронтации, а началось все с недавнего скандального интервью Оскара, в котором он облил бывшего приятеля грязью. Но Панину есть что ответить, ведь на Кучеру у него есть целый компромат.

Алексей Панин считает, что Оскар Кучера пытается балансировать сразу на двух стульях и угождать двум сторонам в сложившемся мире. Но так делать не получится. С одной стороны, он боится обрубить все мосты в будущее, с другой – боится разрушить карьеру и потерять связи.

По словам Панина, в молодости он тесно общался с Кучерой. Вместе они “нюхали, пили, трахались”. За это время Панин хорошо изучил Кучеру, и знает его вдоль и поперек. Поэтому он уверен, что говорят о своем патриотизме, артист нагло врет.

По словам Панина, Кучера всегда все делал ради денег и готов был поменять свою позицию, чтобы было удобно. Как выяснилось, яро выступающий сейчас против США Оскар Кучера не постеснялся сделать своему сыну американский паспорт и не против иметь несколько объектов недвижимости за океаном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08.21 / Поможет внести изюминку в образ: как вписать в свой осенний гардероб трендовый шелковый платок

02.12.22 / Мнение: О гонениях на сладкую газировку и латинский алфавит

22.05.22 / Мнение: Русская палочная система

19.07.22 / Мнение: Интегральный показатель

10.02.22 / Анджелина Джоли с дочерью Захарой посетила Капитолий и выступила с эмоциональной речью

17.01.22 / Дочь Анастасии Заворотнюк о борьбе матери с недугом: “Она – воин”

23.06.22 / Бизнесмен Пригожин предложил олигархам поддержать спецоперацию материально

13.09.22 / “Вернись!”: брошенный женой Николаев разразился страшным воплем

27.01.22 / Как нас всех проститутками обозвали – Личное мнение

26.05.22 / Мнение: Флаги над Красным Лиманом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика