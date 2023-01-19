“Это преступно”: Тарасова вышла из себя после новостей о состоянии тяжелобольного Костомарова
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На прошлой неделе олимпийского чемпиона Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Вскоре появились новости о тяжелом состоянии спортсмена. Фигурист, ранее выступавший в паре с Татьяной Навкой, уже девять дней находится в реанимации. Родные, коллеги и поклонники переживают и молятся за здоровье мужчины.
Недавно журналисты связались с тренером Татьяной Тарасовой, которая узнает последние новости о госпитализированном Костомарове от его семьи. Правда, представителям СМИ не удалость ничего узнать из разговора. Член жюри “Ледникового периода” лишь вышла из себя из-за вопросов прессы. Она заявила, что не хочет быть так называемым передаточным пунктом.
“Вы из меня ничего не вынете. Я думаю, что рассуждать, когда он поправится, это прямо преступно”, – сказала
75-летняя Татьяна Анатольевна, известная своей эмоциональной натурой.
Но свежая информация о состоянии 45-летнего Романа Костомарова все же есть. Как сообщает “МАТЧ ТВ” со ссылкой на некий источник, фигуристу становится лучше. Врач даже подумывают отключить спортсмена от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.
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