 

“Полное восстановление не произойдет”: врачи оценили состояние госпитализированной Удовиченко

19.01.2023, 17:54, Разное
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67-летняя актриса
театра и кино Лариса Удовиченко оказалась в больнице. При неизвестных пока
общественности обстоятельствах женщина сломала позвоночник. Конечно, с такой
травмой ей тут же пришлось отказаться от выхода на сцену в новогодние
праздники. Актрису даже пришлось заменить в постановках в Петрозаводске и
Великом Новгороде.

Поклонники не
перестают гадать, сможет ли актриса вновь порадовать зрителей своей энергией и
задором? На этот вопрос попробовал ответить хирург Сергей Евдокимов. Не владея
точными данными, эксперт сделал несколько предположений и оценил состояние
госпитализированной Удовиченко. Так, по словам доктора, нужно выяснить состояние
спинного мозга: есть у него повреждения.

“Если да,
полное восстановление не произойдет”, — сообщает хирург.

Однако, если
ситуация Ларисы Удовиченко более радужная, то есть шансы полностью поправиться.
По словам Евдокимова, на это потребуется примерно шесть месяцев. Конечно, актрисе
все равно нужно будет отказаться на время от профессии. Восстановление позвоночника
не предполагает долгие статические нагрузки, а значит, оказаться на сцене Ларисе
Удовиченко будет непросто.


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