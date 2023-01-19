Мнение: Вставай, страна огромная!

Нашел в Телеграме:

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи уже вообще не слышны.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С самою, бл…, собой.

Очень хорошо, просто отлично.

Автор, оказывается, есть – поэт Герман Лукомников.

UPD. А вот еще, того же поэта:

Кто-то не вылез из-под завала,

Чьи-то висят кишки,

А я тут сижу как ни в чём не бывало,

Пишу об этом стишки.