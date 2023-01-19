Мнение: Вставай, страна огромная!
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Нашел в Телеграме:
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи уже вообще не слышны.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С самою, бл…, собой.
Очень хорошо, просто отлично.
Автор, оказывается, есть – поэт Герман Лукомников.
UPD. А вот еще, того же поэта:
Кто-то не вылез из-под завала,
Чьи-то висят кишки,
А я тут сижу как ни в чём не бывало,
Пишу об этом стишки.
Источник: Размышления вольного социолога
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