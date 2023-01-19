Версия Кремля: У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Последние десятилетия своего существования СССР действовал в пространстве западных представлений о Второй мировой войне. Именно эта чрезмерная близость нашей формулы Второй мировой к формуле Запада стала одной из причин нашего поражения в холодной войне. Полностью приняв либеральный взгляд Запада на войну, мы остались без идеологических аргументов против нашего с ним сближения. Что в конце концов и завершилось горбачевской перестройкой и крушением.

Последние десятилетия своего существования СССР действовал в пространстве западных представлений о Второй мировой войне. Именно эта чрезмерная близость нашей формулы Второй мировой к формуле Запада стала одной из причин нашего поражения в холодной войне. Полностью приняв либеральный взгляд Запада на войну, мы остались без идеологических аргументов против нашего с ним сближения. Что в конце концов и завершилось горбачевской перестройкой и крушением.

Кстати сказать, в первые послевоенные годы мы достойно дистанцировались от Запада, и наша формула Второй мировой была гораздо более взвешенной. Так, в своей последней программной работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952) Сталин писал: «Каждая из двух капиталистических коалиций, вцепившихся друг в друга во время войны, рассчитывала разбить противника и добиться мирового господства. В этом они искали выход из кризиса. Соединенные Штаты Америки рассчитывали вывести из строя наиболее опасных своих конкурентов – Германию и Японию, захватить зарубежные рынки, мировые ресурсы сырья и добиться мирового господства». Сталинская формула Второй мировой, как видим, существенно отличается от западной.

Два года назад мне уже приходилось писать о необходимости возвращения к сталинской формуле. Сегодня это обретает первостепенный смысл. Время нашего активного сотрудничества с «капиталистической коалицией» Запада, очевидно, кончается. Как и приходит конец нашей с ним идеологической близости. Россия начинает быстрый дрейф от мира пресловутого «золотого миллиарда» в мир прочих шести миллиардов, то есть мир гораздо более обширный.

Последнее важно по трем причинам: во-первых, сегодняшний мир (и западный, и восточный) стоит на итогах Второй мировой войны и рожденных ею представлениях о «добре и зле». Во-вторых, память о войне в Третьем мире разительным образом отличается от той, которая привычна нам. Наконец, в-третьих, Россия входит в новый для себя мир, очевидно, имея на него серьезные виды. Мы желаем стать не просто составной частью Не-Запада, но стать, в некотором роде, выразителем его чаяний.

Это очень заметно и по последним программным речам нашего президента. В «Георгиевской» и «Валдайской» речах прошлого года Владимир Путин называл Германию, Японию и Южную Корею «фактически оккупированными странами»; подчеркивал тяжесть англосаксонской экспансии, которую на себе пришлось испытать Китаю, Индии и Ирану. Много (с прицелом на будущее) говорилось о национально-освободительной борьбе Третьего мира, и о поддержке её со стороны СССР.

Идея нового антиколониального движения в новом веке действительно имеет огромный потенциал. Но заставляет тем более внимательно изучить само это «движение»: какие идеологические формулы лежат в его основе? Чем оно живет сегодня? Ведь от того, насколько хорошо мы поймем народы, к которым обращаемся, зависит успех нашей «проповеди», следовательно, и успех строительства самого нового многополярного мира, который мы признаем желаемым будущим, мира «симфонии традиционных цивилизаций», как в той же Валдайской речи назвал его Путин.

Если мы действительно ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы действительно видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканские миры – дружественными партнерами, то наши собственные представления о Второй мировой должны будут неизбежно войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Но надо понимать, что эти страны – прежде всего, бывшие колониальные владения, и основным фоном 20 века для них стала их антиколониальная борьба. Именно в борьбе с колониализмом, главным образом, англосаксонским, формировались национальные элиты этих стран. И если мы посмотрим на ситуацию Второй мировой в этой оптике, нас уже не будет удивлять тот факт, что в этом мировом конфликте национальные элиты этих стран принимали зачастую сторону стран Оси. И, вообще, сочувственно относились к борьбе Германии, Италии и Японии против «мирового владычества англосаксов».

Для нас все это, конечно, принципиально важно. Ведь мы хотим видеть в числе наших стратегических союзников не только Китай, но и Индию, и Иран. Более того, мы мечтаем уже о формировании стратегической оси Москва-Тегеран-Дели, которая могла бы стать мощным фактором стабильности в стремительно хаотизирующемся мире. Вместе с Индией и Ираном мы могли бы сформировать «третий полюс силы», создав геополитический баланс между глобалистским Западом и Китаем. А мир действительно стал бы уже не двухполярным (США – Китай), а трехполярным (Запад – Ось Москва-Дели-Тегеран – Китай). О таком возможном и желаемом мире уже громко заговорили в «Изборском клубе», нашем ведущем консервативном аналитическом центре.

Но понятно, что и этот, и иные важные для будущего мира проекты в контексте «симфонии традиционных цивилизаций» требуют прежде всего огромной гуманитарной работы. Перетянуть на свою сторону Индию, не нарушив связей с Китаем – непростая задача. И понятно, что наш союз с Индией, Ираном, а также, конечно, и арабским миром, не может держаться только на экономических связях. Или на декларативных лозунгах в духе «традиционные цивилизации, объединяйтесь!». Это должен быть широкий ментальный, когнитивный, процесс поиска общих культурных, духовных смыслов и оснований. И здесь память о недавнем прошлом, и, прежде всего, о Второй мировой войне, имеет решающе значение.

Но память эта в Индии, Иране, арабском мире совсем иная, нежели у нас. И совсем иначе расставлены в ней знаки «добра» и «зла». Для Индии Вторая мировая – это борьба (вместе с Японией, прежде всего) с англосаксонскими завоевателями. Для Ирана – травмирующая память об оккупации его англо-советскими войсками. Для арабского мира – борьба с колониализмом под знаменами единства арабского мира и своеобразно понятого социализма и национального единения (история всеарабской партии БААС). Скажем прямо: сегодня ялтинского мира больше нет. Нет уже и самой «большой ялтинской тройки». В западном мире сталинизм скоро будет законодательно приравнен к фашизму (первой ласточкой стало принятие Европарламентом резолюции от 15 декабря 2022 года, признающей «голодомор» в Украине 1932-1933 гг. геноцидом).

Таким образом, и знакомой нам формулы Ялты: «Россия + Англосаксонские державы = победа над фашизмом» более не существует. Для Запада новая формула Второй мировой уже читается как: «Англосаксонские демократии = победа над фашизмом и сталинизмом». Для нас же в эту формулу неизбежно войдет новая «неизвестная» – Третий мир. И об этом надо начинать думать уже сегодня.

Теги:

история СССР

,

фальсификация истории

,

Вторая мировая война

—