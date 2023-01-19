В Москве арестовали двух уроженцев Украины по делу о взрывчатке

В столице арестовали двух выходцев из Украины, их подозревают в производстве взрывчатки, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Суд арестовал Федора Трифонова и Олега Завгороднего, им инкриминируется незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, передает ТАСС. Деталей уголовного дела в суде не уточнили.

По информации из открытых источников, Завгородний родился в Зеленовке, жил в Бердянске, проходил воинскую службу с 2011 по 2012 год в Никополе в 301-м зенитно-ракетном полку, который в настоящее время принимает участие в военных действиях против России.

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