В Москве арестовали двух уроженцев Украины по делу о взрывчатке
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В столице арестовали двух выходцев из Украины, их подозревают в производстве взрывчатки, сообщили в Лефортовском суде Москвы.
Суд арестовал Федора Трифонова и Олега Завгороднего, им инкриминируется незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, передает ТАСС. Деталей уголовного дела в суде не уточнили.
По информации из открытых источников, Завгородний родился в Зеленовке, жил в Бердянске, проходил воинскую службу с 2011 по 2012 год в Никополе в 301-м зенитно-ракетном полку, который в настоящее время принимает участие в военных действиях против России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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