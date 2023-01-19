 

В Москве арестовали двух уроженцев Украины по делу о взрывчатке

19.01.2023, 17:20, Новости дня
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В столице арестовали двух выходцев из Украины, их подозревают в производстве взрывчатки, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Суд арестовал Федора Трифонова и Олега Завгороднего, им инкриминируется незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, передает ТАСС. Деталей уголовного дела в суде не уточнили. 

По информации из открытых источников, Завгородний родился в Зеленовке, жил в Бердянске, проходил воинскую службу с 2011 по 2012 год в Никополе в 301-м зенитно-ракетном полку, который в настоящее время принимает участие в военных действиях против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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