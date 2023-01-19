Министры обороны России и Белоруссии обсудили сдерживание возможной агрессии НАТО

Главы министерств обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили стратегическое сдерживание возможной агрессии НАТО, сообщили в Минобороны России.

Шойгу и Хренин по телефону обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки союзных войск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

До этого минобороны Белоруссии объявляло о совместных с Россией летно-тактических учениях авиаподразделений ВС Белоруссии с 16 января по 1 февраля.

На учениях планируется отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границ, воздушную разведку, высадку тактического десанта и другое.

—