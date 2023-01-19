 

WhatsApp добавит новую функцию

19.01.2023, 17:18, Разное
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В WhatsApp beta 2 (принадлежит компании Meta* – признана экстремистской организацией, запрещённой на территории РФ) появилась возможность публиковать голосовые сообщения в статусах. Об этом пишет WABetaInfo.

Хотя ранее в сети уже появлялись подробности о создании этой новой функции, неизвестно, как именно они будут ее реализовывать. В настоящее время стало доступно несколько бета-тестеров для новинки WhatsApps для Android.

WABetaInfo опубликовал скриншот, демонстрирующий ход работы над функцией. Теперь пользователи могут публиковать голосовые сообщения в статусе длительностью до 30 секунд. Чтобы контакты могли прослушать сообщение, они должны обновить свои приложения до нужной версии.
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Голосовые сообщения, опубликованные в статусах, будут доступны только избранным пользователям в списке контактов в течение 24 часов.
Пока неизвестно, когда новая функция будет доступна в стабильных версиях WhatsApp для Android или iOS.


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