WhatsApp добавит новую функцию

В WhatsApp beta 2 (принадлежит компании Meta* – признана экстремистской организацией, запрещённой на территории РФ) появилась возможность публиковать голосовые сообщения в статусах. Об этом пишет WABetaInfo.

Хотя ранее в сети уже появлялись подробности о создании этой новой функции, неизвестно, как именно они будут ее реализовывать. В настоящее время стало доступно несколько бета-тестеров для новинки WhatsApps для Android.

WABetaInfo опубликовал скриншот, демонстрирующий ход работы над функцией. Теперь пользователи могут публиковать голосовые сообщения в статусе длительностью до 30 секунд. Чтобы контакты могли прослушать сообщение, они должны обновить свои приложения до нужной версии.

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Голосовые сообщения, опубликованные в статусах, будут доступны только избранным пользователям в списке контактов в течение 24 часов.

Пока неизвестно, когда новая функция будет доступна в стабильных версиях WhatsApp для Android или iOS.