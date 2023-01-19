 

Разработчики программного обеспечения предложили за свой счет обучать россиян работе с отечественными программами

19.01.2023, 17:18, Разное
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Российские разработчики программного обеспечения получили 20 миллионов рублей на создание учебных курсов для своих сотрудников. Об этом пишет “Коммерсантъ”.

Университет Иннополис предложил аналогичную идею. Вуз представил российским разработчикам предложение в январе 2023 года Референтного образовательного центра по цифровой экономике.

Участников отрасли просят внести 20 миллионов рублей. Эти деньги могут быть направлены на обучение сотрудников компаний – клиентов разработчиков использованию российского программного обеспечения, программных и аппаратных комплексов.

Из презентации Иннополиса следует, что обучение одного сотрудника университета обойдется в 90 000 рублей. По этой программе университет планирует готовить 11 000 специалистов в год.

Как рассказали “Коммерсанту”, российские разработчики считают запрашиваемую сумму завышенной. Российские разработчики также заявили, что подготовить новых ИТ-специалистов сложнее, чем пользователей программных продуктов в России.


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