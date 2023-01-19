Разработчики программного обеспечения предложили за свой счет обучать россиян работе с отечественными программами
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Российские разработчики программного обеспечения получили 20 миллионов рублей на создание учебных курсов для своих сотрудников. Об этом пишет “Коммерсантъ”.
Университет Иннополис предложил аналогичную идею. Вуз представил российским разработчикам предложение в январе 2023 года Референтного образовательного центра по цифровой экономике.
Участников отрасли просят внести 20 миллионов рублей. Эти деньги могут быть направлены на обучение сотрудников компаний – клиентов разработчиков использованию российского программного обеспечения, программных и аппаратных комплексов.
Из презентации Иннополиса следует, что обучение одного сотрудника университета обойдется в 90 000 рублей. По этой программе университет планирует готовить 11 000 специалистов в год.
Как рассказали “Коммерсанту”, российские разработчики считают запрашиваемую сумму завышенной. Российские разработчики также заявили, что подготовить новых ИТ-специалистов сложнее, чем пользователей программных продуктов в России.
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