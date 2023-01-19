Разработчики программного обеспечения предложили за свой счет обучать россиян работе с отечественными программами

Российские разработчики программного обеспечения получили 20 миллионов рублей на создание учебных курсов для своих сотрудников. Об этом пишет “Коммерсантъ”.

Университет Иннополис предложил аналогичную идею. Вуз представил российским разработчикам предложение в январе 2023 года Референтного образовательного центра по цифровой экономике.

Участников отрасли просят внести 20 миллионов рублей. Эти деньги могут быть направлены на обучение сотрудников компаний – клиентов разработчиков использованию российского программного обеспечения, программных и аппаратных комплексов.

Из презентации Иннополиса следует, что обучение одного сотрудника университета обойдется в 90 000 рублей. По этой программе университет планирует готовить 11 000 специалистов в год.

Как рассказали “Коммерсанту”, российские разработчики считают запрашиваемую сумму завышенной. Российские разработчики также заявили, что подготовить новых ИТ-специалистов сложнее, чем пользователей программных продуктов в России.