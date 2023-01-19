СМИ: Шакира начала строить стену, чтобы оградить себя от бывшей свекрови

Поп-дива Шакира решила поставить финальную точку в отношениях с футболистом Жераром Пике. По информации Daily Mail, исполнительница начала строительство бетонной стены, которая разделит ее особняк и дом бывшей свекрови, которая проживает напротив. Папарацци заметили на территории усадьбы Шакиры бетономешалку. СМИ пишут, что певица уже наняла команду рабочих. По словам журналистов, Шакира хочет защитить свою недвижимость в Испании от экс-родственницы.

Ранее таблоиды писали, что Шакира разместила большую куклу-ведьму на своем балконе прямо напротив дома матери Пике. В июне 2022 года певица и футболист объявили о расставании после 11-ти лет совместной жизни. У них двое общих сыновей.

К слову, новая песня Шакиры “Bizarrap”, которую она, судя по всему, посвятила Пике, и представила на популярном фристайл-шоу BZRP Music Sessions, успела стать настоящим хитом. Композицию звезда щедро наполнила колкими фразами, отсылками и едкими сравнениями в адрес экс-возлюбленного. Имя спортсмена в тексте, Шакира, конечно, не упоминает напрямую, но разночтения и без того исключены. О том, как Жерар Пике отреагировал на выходку певицы, мы рассказывали здесь.