 

Варшава пообещала поставить Киеву «Леопарды» даже без одобрения Берлина

19.01.2023, 16:55, Разное
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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может отправить Украине танки Leopard 2 немецкого производства без одобрения ФРГ. По его словам, согласие властей Германии в этом вопросе «второстепенно», пишет Bloomberg.


AP

Варшава может отправить на Украину танки Leopard 2 немецкого производства без разрешения Берлина. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Bloomberg.

«Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо», — подчеркнул глава польского правительства в недавнем интервью, пообещав надавить на канцлера Германии Олафа Шольца.

Польша планирует передать Киеву 14 своих танков Leopard 2. Она ожидает, что другие страны Евросоюза, включая Данию, Финляндию и Германию, последуют её примеру, поясняет издание.

По словам Моравецкого, Варшаве необходимо получить от союзников гарантии того, что они пошлют Украине тяжёлые танки. Польские власти надеются, что в итоге европейские страны поставят ВСУ не менее 100 бронемашин, обращает внимание Bloomberg. 


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