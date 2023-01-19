«Большое дело» — Швеция подтвердила передачу Украине самых современных в мире артиллерийских установок Archer

Правительство Швеции подтвердило передачу Киеву артиллерийских систем Archer, пишет Fria Tider. Ультрасовременная военная техника была разработана для сдерживания РФ от нападения на Швецию, однако теперь она будет использована для провокаций и убийств, подчёркивает издание. Более того, власти страны не считают, что такими действиями скандинавская страна становится «мишенью для бомб сверхдержав».



AP

В четверг правительство Швеции подтвердит передачу артиллерийских систем Archer Киеву, что станет самой серьёзной провокацией со стороны североевропейского государства за всё время конфликта. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон объявит об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой обсуждению поставки военной техники, пишет Fria Tider.

Archer представляет собой усовершенствованный вариант гаубицы FH77, которая была модернизирована для повышения производительности и может управляться дистанционно через компьютер в кабине водителя. Система установлена ​​на тяжёлом самосвале Volvo A30E, защищённом от осколков, огня, мин и пуль. Издание напоминает, что в августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Швецию поставить Киеву свою современную артиллерийскую систему Archer, а также мобильные зенитно-ракетные комплексы Rbs-98 и самолёты Jas Gripen. В декабре Зеленский повторил требование о том, чтобы Швеция бесплатно передала «Арчеры» Украине, на что Ульф Кристерссон согласился в начале января, заявив, что «работает над этим».

Очень лояльное к США шведское правительство ранее планировало отправить 10 тыс. шведских солдат в Прибалтику, где ожидается начало войны против России. Для этого латвийское правительство запретило русский язык в школах и предприняло ряд других провокационных мер. Латвийские политики также считаются одними из самых лояльных к Соединённым Штатам в мире, и зачастую получают финансирование от семьи Валленбергов, которая стоит за инициативой вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Так, например, за последнее десятилетие министр финансов и президент Латвии перешли на свои должности из банка SEB, которым владеют Валленберги, пишет Fria Tider.

Что касается Швеции, то поставка «Арчеров» представит собой первую крупную шведскую провокацию непосредственно против России. Москва предупредила, что поставки тяжёлых вооружений считаются законными военными целями, и поэтому передача «Арчеров» может привести к прямым атакам по шведским целям. Тем не менее в шведском парламенте никто не выступает против военного планирования. Более того, социал-демократы пожаловались на Ульфа ​​Кристерссона в конституционный комитет риксдага на том основании, что он не отправил установки ранее, а «Шведские демократы» не стали возражать против новой роли своей страны в качестве «мишени для бомб сверхдержав», возмущается автор статьи.

Теперь шведское правительство приняло решение поручить Вооружённым силам Швеции поставить Украине артиллерийские системы «Арчер», передачу которых премьер-министр назвал «большим делом», резюмирует Fria Tider.