За 30 лет Китай увеличил объем ВВП в 36 раз, а Россия лишь в 1,5

Китайские власти объявили о росте благосостояния своих граждан: теперь среднедушевые доходы китайцев составляют почти 5,5 тыс. долл. по официальному обменному курсу.

По итогам года средние доходы населения КНР выросли на 3%. По уровню среднедушевых доходов Китай приблизился к уровню современной России. И в ближайшее время средние доходы китайцев скорее всего окажутся больше, чем в РФ. Средние зарплаты в китайской промышленности уже значительно выше российских. На глазах одного поколения россиян Китай стремительно обогнал нашу страну практически по всем экономическим показателям. За последние 30 лет ВВП на душу населения Китая увеличился в 36 раз, а в России – лишь в полтора раза. Однако рецепты успешного развития страны традиционно отторгаются российским чиновничеством.

По итогам прошлого года среднедушевой доход населения Китая номинально вырос на 5% в годовом исчислении и составил около 5,487 тыс. долл. А за вычетом инфляции рост доходов населения составил 2,9%, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР. Темпы роста доходов сельского населения в КНР оказались выше, чем у городских жителей. Доход на душу населения в городах составил около 7,28 тыс. долл., номинальный рост – 3,9%, реальный рост – 1,9%. Располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 2,97 тыс. долл. с номинальным ростом в 6,3%, реальным в 4,2%.

Таким образом, среднедушевой доход в Китае критически приблизился к аналогичному показателю и в РФ. По итогам девяти месяцев 2022 года (последние данные Росстата) объем денежных доходов населения в стране составил 55,3 трлн руб., что на 12,3% больше, чем годом ранее. Таким образом, среднедушевой доход на человека по итогам девяти месяцев составил 5,59 тыс. долл. При этом месячный доход россиянина по итогам третьего квартала составил 46 тыс. руб.

В результате номинальный месячный доход среднего китайца в 2022 году составил 457 долл., а россиянина – 621 долл. И, вероятно, в 2023 году Китай может обогнать РФ по объему доходов населения.

При этом еще в 2015 году, в том числе и из-за обвала рубля, Китай впервые обогнал Россию по размеру средней заработной платы. В России восемь лет назад она составляла 33 тыс. руб., или 500 долл. по курсу. При этом в 2014 году средний китаец получал уже 733 долл. в пересчете.

По итогам 2021 года среднегодовая зарплата городского жителя в КНР составила 15,7 тыс. долл., или 1,3 тыс. долл. в месяц. Для сравнения: средняя зарплата в России за тот же период составила 56,5 тыс. руб.

Кроме того, в 2020 году КНР впервые обогнала РФ по ВВП на душу населения, следовало из данных Международного валютного фонда (МВФ). На Россию пришлось 10,16 тыс. долл., а на Китай – 10,53 тыс. долл. В 2021 году Поднебесная повторила успех, поднявшись до 12,56 тыс. долл. В РФ показатель составил 12,22 тыс. долл. При этом за 30 лет (с 1990 года, когда МВФ начинает публиковать показатели обеих стран) Китай увеличил этот показатель в 36 раз, а Россия – только в 1,7 раза.

По итогам прошлого года ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения в Китае увеличилось до 21,2 тыс. долл., а в России за тот же период – до 31,9 тыс. долл., следует из данных МВФ. Россия здесь обгоняет Китай, однако с 1992 года Китай увеличил этот показатель в 17 раз, а РФ – всего в три раза.

30 лет назад обе страны составляли примерно равную долю в мировой экономике. Так, на Россию приходилось 4,82% мирового ВВП по ППС, на Китай – 4,39%. И если Россия за это время в лучшем случае топталась на месте, то Китай наращивал свою долю в глобальной экономике. В результате по итогам 2022 года на Китай пришлось 18,6% мирового ВВП по ППС, а на Россию – только 2,87%. В целом Поднебесная с момента начала экономических реформ показала впечатляющие результаты. В 1990 году ВВП Китая составлял 360,9 млрд долл., а по итогам 2021 превысил 17,7 трлн – за 31 год экономика страны выросла в 49 раз.

Успехи России за последние 30 лет более чем скромные, признают эксперты. «По среднедушевому ВВП, рассчитанному по той же методике Всемирного банка, РФ вернулась на советский уровень только в 2006 году, а к 2018-му прибавила к нему лишь 20%», – рассказывал директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский.

Председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов связывает стагнацию среднедушевых доходов населения РФ с кризисом экспортно ориентированной модели развития России с упором на сырье. «Вместе с тем альтернативы такой модели развития на текущий момент нет ни на концептуальном уровне, ни на уровне нормативно-правовых документов», – отмечает он. Эксперт приводит в пример Китай, который ориентируется на стратегию двойной циркуляции, при которой экономический рост опирается одновременно и на экспорт промышленной продукции, и на развитие внутреннего рынка.

«Однако у Китая есть 1,4 млрд населения, в то время как население России в 10 раз меньше, а население ЕАЭС в 7,5 раза меньше. Это накладывает ограничение на создание целого ряда обрабатывающих производств, потому что минимальный эффективный размер фирмы в этом случае будет не совпадать с размерами рынка, а возможности экспорта на рынки за пределами ЕАЭС будут ограничены», – рассуждает Кузнецов. Он полагает, что для успешного социально-экономического развития РФ необходимо расширение собственной периферии, которое позволит увеличить рынок сбыта и рублевую зону, что, в свою очередь, позволит расширять и создавать производственные мощности в обрабатывающей промышленности.

Россия и Китай находятся на разных уровнях экономического развития, которые подразумевают и различные темпы роста экономик, и различную степень справедливости в распределении создаваемых в стране доходов, заявляет аналитик TeleTrade Алексей Федоров. «Россия, исчерпав возможности экспортно-сырьевой модели, что видно по падению средних темпов экономического роста страны в последние 10–12 лет, пытается диверсифицировать отраслевую структуру экономики, сместив акцент на развитие обрабатывающего сектора», – отмечает он. При этом эксперт считает, что Китай также исчерпал предел роста для «экспортно-индустриальной» модели.

«Эта китайская модель, конечно, дает более высокие темпы роста, чем экспортно-сырьевая модель. Однако и она имеет свои пределы, особенно по мере укрупнения экономики. Теперь Китаю необходимо переходить на модель, где в центре экономики будет находиться производство высокотехнологичной продукции, развитие сектора услуг, а также наращивание потребления. А России нужно занимать место Китая, становясь одной из основных баз для производства промышленных товаров», – рассуждает Алексей Федоров.