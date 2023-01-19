 

Mercedes-Benz анонсировала тизером обновленный седан Mercedes-Benz CLA

19.01.2023, 16:35, Разное
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Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала тизер, посвященный новому немецкому седану Mercedes-Benz CLA.

Автомобиль существенно модернизировали по внешнему виду, о чем свидетельствуют опубликованные снимки. Официальный дебют состоится в ближайшие дни. Эксперты констатировали видоизмененные колесные диски, несколько новых цветов кузова, а также частичное обновление интерьера салона. Однако размер экрана мультимедийной системы не изменили.

Предполагается, что обновленный Mercedes-Benz CLA получит гибридную силовую установку, а также здесь установят восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Пока разработчики не называют остальные новшества в отношении популярного немецкого седана Mercedes-Benz CLA.


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