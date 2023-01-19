Hyundai сообщила о кроссовере Hyundai Kona нового поколения для рынка Южной Кореи

Южнокорейский бренд Hyundai в ближайшее время выпустит новую модель компактного паркетника Hyundai Kona.

На сегодняшний день частично рассекречены официальные характеристики транспортного средства. Пока публике покажут модель для внутреннего рынка, однако в марте состоится премьера глобальной модификации кроссовера. Напомним первоначально выпуск Kona состоялся исключительно с появления электрической модификации автомобиля.

Между тем, новый экземпляр появится и с двигателями внутреннего сгорания, а также с гибридной силовой системой. Кроссовер Kona получил просторный салон для комфорта пассажиров, а также вместительный багажник до 723 литров.