 

“Бабушка лет 80”: Молодящаяся Волочкова превратилась в заплывшую морщинами опухшую старуху

19.01.2023, 16:30, Разное
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Балерина всея Руси провела больше двух недель на Мальдивах, откуда вернулась к своему дню рождения. Во время отдыха Анастасия Волочкова должна была посвежеть и похорошеть, однако ее внешний вид после возвращения в Россию поклонников, мягко говоря, шокировал.

Завтра знаменитой блондинке стукнет 47 лет, но глядя на нее, сложно в это поверить, ведь она молодится всеми возможными способами: все так же лихо садится на шпагат, меняет мужчин и не стесняется носить откровенные наряды. Вот только после отпуска что-то изменилось.

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, снятую в самолете. В кадре она разместилась рядом с молоденькими и красивыми стюардессами. И это, считают пользователи, стало большой ошибкой, ведь на их фоне знаменитая блондинка выглядит очень печально.

В комментариях под снимком многие озадачились состоянием лица светской львицы – кажется, что до отпуска оно было намного лучше. Народ пишет, что из всегда гладкокожей и подтянутой красотки она превратилась в заплывшую морщинами опухшую старуху.

“Бабушка лет 80, капец что с ней стало. Печальное зрелище. Я бы на месте бабы Насти вообще не фотографировалась”, – отметили россияне, добавив, что блондинка не удосужилась помыть голову и сделать маникюр.

Многие стали искать причину таких резких изменений: кто-то предположил, что Анастасия Волочкова забыла наложить фильтр, а кто-то винит во всем загар, с которым уже немолодая балерина перестаралась, а потому испортила кожу.


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