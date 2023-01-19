 

“Бриллиант”: Раскрасневшаяся Цымбалюк-Романовская довела народ до исступления

19.01.2023, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Брак Армена Джигарханяна с молоденькой пианисткой стал, пожалуй, одним из самых громких скандалов в его жизни. И, что удивительно, каким-то волшебным образом не настроил против нее россиян. У Виталины Цымбалюк-Романовской сформировалась целая толпа поклонников, которые ежедневно осыпают ее комплиментами.

Знаменитая блондинка очень любит устраивать себе фотосессии, а результатами делиться с подписчиками. Недавно звезда случайно познакомилась с девушкой-фотографом из Москвы, которая предложила ей интересную съемку. Провести ее было решено прямо в самом центре столицы – на Красной площади, где, к слову, всегда толпы людей.

Но фотограф продумала все заранее и выбрала день после новогодних праздников, когда россияне уже заняты своими житейскими и рабочими делами. В итоге Виталину Цымбалюк-Романовскую удалось снять даже в ГУМе, не поймав при этом на заднем плане ни одного зеваку.

Блондинка уже успела получить готовые снимки, одним из которых поделилась с поклонниками. То, что они увидели, буквально довело их до исступления! Раскрасневшаяся из-за мороза в элегантной шубке звезда сфотографировалась на фоне Храма Василия Блаженного, романтично отведя взгляд в сторону.

“Бриллиант! Обалденно хороша! Королева! Завораживает!” – в очередной раз осыпали комплиментами Виталину Цымбалюк-Романовскую восхищенные фанаты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.22 / Мнение: Прогнозы

03.06.22 / Вернувшись с Украины, американские добровольцы могут использовать полученный опыт против целей внутри страны

16.11.22 / Средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции

08.05.21 / Скандалы: Тайны ШИЗО

22.05.21 / Предпочтения партнеров зависят от возраста: новые исследования ученых

23.10.22 / Естественна! – Личное мнение

23.12.22 / Мнение: 8 причин финансовой победы России, рост курса доллара и укрепление валют стран бСССР

19.09.20 / С 1 октября в России вводится налог на Нобелевскую премию

05.09.22 / 5 увлекательных документальных фильмов о жизни в России

11.01.22 / Собянин заявил о мобилизации системы здравоохранения из-за штамма “Омикрон”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика