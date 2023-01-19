“Бриллиант”: Раскрасневшаяся Цымбалюк-Романовская довела народ до исступления

Брак Армена Джигарханяна с молоденькой пианисткой стал, пожалуй, одним из самых громких скандалов в его жизни. И, что удивительно, каким-то волшебным образом не настроил против нее россиян. У Виталины Цымбалюк-Романовской сформировалась целая толпа поклонников, которые ежедневно осыпают ее комплиментами.

Знаменитая блондинка очень любит устраивать себе фотосессии, а результатами делиться с подписчиками. Недавно звезда случайно познакомилась с девушкой-фотографом из Москвы, которая предложила ей интересную съемку. Провести ее было решено прямо в самом центре столицы – на Красной площади, где, к слову, всегда толпы людей.

Но фотограф продумала все заранее и выбрала день после новогодних праздников, когда россияне уже заняты своими житейскими и рабочими делами. В итоге Виталину Цымбалюк-Романовскую удалось снять даже в ГУМе, не поймав при этом на заднем плане ни одного зеваку.

Блондинка уже успела получить готовые снимки, одним из которых поделилась с поклонниками. То, что они увидели, буквально довело их до исступления! Раскрасневшаяся из-за мороза в элегантной шубке звезда сфотографировалась на фоне Храма Василия Блаженного, романтично отведя взгляд в сторону.

“Бриллиант! Обалденно хороша! Королева! Завораживает!” – в очередной раз осыпали комплиментами Виталину Цымбалюк-Романовскую восхищенные фанаты.