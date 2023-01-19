Мнение: Заведёте себе служанку-роботессу?

Кажется, 2023 станет годом нейросетей. Технология нейросетей на взлёте, как компьютеры при Ельцине, когда они развивались так стремительно, что устаревали за каких-то два-три года. В наше время компьютеры тоже развиваются, — куда быстрее автомобилей или самолётов, — но всё же компьютер, купленный в 2013, вполне пригоден для работы и сейчас. Смешно сказать: видеокарта десятилетней давности, 780Ti, до сих пор позволяет запускать 87% игр (ссылка).

С нейросетями не так, они эволюционируют прямо на наших глазах. Революционный Миджорни, например, открыли публике всего лишь несколько месяцев назад, в июле прошлого года. Революционный Трипятый ЧатЖПТ — в конце ноября. Если ничего не предвиденного не произойдёт, цепная реакция продолжится, и в ближайшие годы мы будем регулярно вздрагивать от будоражащих воображение новостей.

Сейчас вот колокол звонит по врачам. Если раньше врач, гуглящий симптомы пациента прямо во время приёма, вызывал недоумение, то скоро такая практика станет новым стандартом медицины. Цитирую из письма читателя (который, в свою очередь, ссылается вот сюда и вот сюда).

Инженеры Гугла таки смогли-таки сделать электронного медицинского Михалыча, который уже сейчас работает лучше, чем обычная Валентина Петровна из районной поликлиники.

26 декабря на arxiv.org положили текст под названием “Large Language Models Encode Clinical Knowledge”, в котором изложено среди прочего, что ответы системы Мед-Пальм были признаны верными в 93% случаев, что соответствует уровню ответов живых врачей.

Меня в этом смущает, что ответы нейросети оценивали кожаные мешки, которые уже ошибаются [немного] чаще, чем она.

Подобные системы для врачей разрабатываются уже давно: отечественный Диагноз.Ру, например. Однако нейросети — принципиально другой уровень. Конкурировать с ними может только живой человек, причём уже далеко не каждый.

Кстати, в России нейросетями тоже занимаются, причём весьма плотно — вот только не всегда ставят триколор и медведя на главную страницу сайта. Если взять наугад какую-нибудь условную нейросеть для ретуши фотографий и нажать на кнопку «о нас», зачастую можно обнаружить, что речь идёт о застенчивом российском продукте. Также вполне очевидно, что крупные технологические компании, такие как Яндекс и Сбер, вкладываются в нейросети по-взрослому. Если они пока что не показывают нам с вами результат, это отнюдь не значит, что результата нет.

Так вот, к чему я всё это веду. Нейросети конца 2022 демонстрируют вполне достаточный интеллект, чтобы справляться с нехитрыми домашними делами: закинуть бельё в стиралку, навести порядок в комнате, насыпать коту корм и убрать за ним лоток. Физическая оболочка для роботов готова давно — тот же Атлас от Бостон Динамикс проворнее, чем обычный нетренированный человек (ссылка). Следовательно, мы вплотную подошли к точке, когда домашнему роботу-гуманоиду придётся перейти со страниц научной фантастики на страницы каталогов бытовой техники.

Поначалу стоимость таких устройств будет довольно велика — нужны мощные и точные сервоприводы, нужно другое сложное оборудование. Судя по тому, что робот-собака от Бостон Динамикс стоит 5 млн рублей (75 тысяч долларов), роботов-гуманоидов первые покупатели будут покупать по цене квартир в центре Москвы. Однако массовое производство делает чудеса — когда роботов начнут выпускать хотя бы десятками тысяч, их цена быстро упадёт до стоимости автомобиля. Падение цены, в свою очередь, сделает роботов модными, и их начнут выпускать уже десятками миллионов.

Так вот, коллеги, представьте, что на дворе 2027 год. У некоторых ваших друзей есть уже роботизированная прислуга, и вы можете быть уверены, что это не игрушка, а полноценный помощник по хозяйству. Стоит современная роботесса, допустим, как новая лада веста, то есть недёшево, но всё же доступно для среднего кошелька.

Задумаетесь о покупке электронной служанки? Или предпочтёте жить по старинке, не тратясь на разную ерунду?

PS. На всякий случай напомню, что никто не умеет читать будущее — ни я, ни другие блогеры. Сценарий, который я обрисовал в этой статье, является всего лишь одним из множества возможных. Не удивляйтесь, если события будут развиваться иначе, чем я сейчас предположил.