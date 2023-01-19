 

Путин выразил соболезнования родным режиссера Досталя

19.01.2023, 15:57, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, он подчеркнул, что тот прошел большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие.

«Искренне разделяю постигшее вас горе – кончину Николая Николаевича Досталя. Народный артист РФ Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей», – говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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