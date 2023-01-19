Лавров обсудил с Лукашенко безопасность Союзного государства
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Глава МИД Сергей Лавров обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко стратегические направления по укреплению безопасности Союзного государства, об этом сообщил сам министр.
В четверг Лавров был принят Александром Лукашенко, встреча длилась около полутора часов, сообщил глава ведомства, передает ТАСС.
В ходе нее политики обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления союзничества двух сторон в соответствии с договоренностями в контексте интересов Союзного государства.
Речь шла о военно-политической сфере, сфере безопасности, об экономике, гуманитарной и других отраслях.
В ходе встречи президент Белоруссии заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Москвы и Минска в прошлом году указали на провал попыток Запада их удушить.
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