 

Лавров обсудил с Лукашенко безопасность Союзного государства

19.01.2023, 15:56, Новости дня
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Глава МИД Сергей Лавров обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко стратегические направления по укреплению безопасности Союзного государства, об этом сообщил сам министр.

В четверг Лавров был принят Александром Лукашенко, встреча длилась около полутора часов, сообщил глава ведомства, передает ТАСС.

В ходе нее политики обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления союзничества двух сторон в соответствии с договоренностями в контексте интересов Союзного государства.

Речь шла о военно-политической сфере, сфере безопасности, об экономике, гуманитарной и других отраслях.

В ходе встречи президент Белоруссии заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Москвы и Минска в прошлом году указали на провал попыток Запада их удушить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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