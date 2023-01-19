 

Дизайн Википедии был обновлен впервые за двенадцать лет

19.01.2023, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фонд Википедии, создатель Википедии, завершил 12-й капитальный ремонт онлайновой энциклопедии Википедии. Об этом пишет издание Mashable.

Новый дизайн – Vector 2022. Оглавление было перенесено в левую часть страницы. Это облегчило пользователям навигацию по материалу. Динамическая настройка позволяет регулировать максимальную ширину строки. Эта функция позволяет улучшить отображение контента на мониторах с большим экраном. Дизайнеры также перенесли кнопку переключения языков в правый верхний угол.

Всего в новой Википедии девять основных изменений. Разработчики утверждают, что в ходе редизайна они не удалили ни одной старой опции.
Vector 2022 стал результатом работы более 30 программистов, дизайнеров и других специалистов по всему миру. Mashable сообщает, что некоторые изменения вызвали жаркие дискуссии среди группы и были сложными для разработчиков.

Отметим, что изменение интерфейса коснулось энциклопедий на 314 языках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11.21 / Какие женщины нравятся мужчине-Овну и как соответствовать его требованиям: советы астрологов женщинам

12.08.20 / Скандалы: Белорусский рубильник

29.11.21 / Диетолог Микитюк рассказала о полезных свойствах какао

07.04.21 / Альбина Джанабаева о сыновьях и их реакции на третью беременность

23.09.22 / Мнение “прокремлевского ястреба”: Начались референдумы о вступлении в состав России

11.08.22 / Мнение: Отказ от нормы

09.01.23 / “Большие шансы” – К попавшему в реанимацию в тяжелом состоянии Михалкову подобралась смерть

20.11.22 / Военный историк – переговоры между Россией и Украиной неизбежны, но процесс урегулирования может длиться годами

15.08.22 / Мнение: О практически сбывшемся прогнозе. К сожалению…

26.09.21 / Зюганов призвал силовиков «задушить гидру революции в зародыше»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика