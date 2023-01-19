Дизайн Википедии был обновлен впервые за двенадцать лет

Фонд Википедии, создатель Википедии, завершил 12-й капитальный ремонт онлайновой энциклопедии Википедии. Об этом пишет издание Mashable.

Новый дизайн – Vector 2022. Оглавление было перенесено в левую часть страницы. Это облегчило пользователям навигацию по материалу. Динамическая настройка позволяет регулировать максимальную ширину строки. Эта функция позволяет улучшить отображение контента на мониторах с большим экраном. Дизайнеры также перенесли кнопку переключения языков в правый верхний угол.

Всего в новой Википедии девять основных изменений. Разработчики утверждают, что в ходе редизайна они не удалили ни одной старой опции.

Vector 2022 стал результатом работы более 30 программистов, дизайнеров и других специалистов по всему миру. Mashable сообщает, что некоторые изменения вызвали жаркие дискуссии среди группы и были сложными для разработчиков.

Отметим, что изменение интерфейса коснулось энциклопедий на 314 языках.