Дизайн Википедии был обновлен впервые за двенадцать лет
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Фонд Википедии, создатель Википедии, завершил 12-й капитальный ремонт онлайновой энциклопедии Википедии. Об этом пишет издание Mashable.
Новый дизайн – Vector 2022. Оглавление было перенесено в левую часть страницы. Это облегчило пользователям навигацию по материалу. Динамическая настройка позволяет регулировать максимальную ширину строки. Эта функция позволяет улучшить отображение контента на мониторах с большим экраном. Дизайнеры также перенесли кнопку переключения языков в правый верхний угол.
Всего в новой Википедии девять основных изменений. Разработчики утверждают, что в ходе редизайна они не удалили ни одной старой опции.
Vector 2022 стал результатом работы более 30 программистов, дизайнеров и других специалистов по всему миру. Mashable сообщает, что некоторые изменения вызвали жаркие дискуссии среди группы и были сложными для разработчиков.
Отметим, что изменение интерфейса коснулось энциклопедий на 314 языках.
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