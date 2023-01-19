 

ЦБ создал игру для мобильных устройств, которая позволяет управлять всепланетной системой центральных банков

19.01.2023, 15:55, Разное
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По данным Банка России, запущена новая мобильная игра, в которой необходимо управлять общепланетарной системой центрального банка и решать экономические задачи.

“Экономикум” – это увлекательная игра, в которой пользователь управляет всепланетным центральным банком, взаимодействует с жителями и принимаете сложные решения, а потом разбирается с последствиями. Хотя Инфурсия вымышлена, все вызовы и проблемы реальны. В игре есть диванный критик и говорящая корова Инфурсия, а также другие известные личности.

Регулятор утверждает, что “игра будет интересна любознательным людям в возрасте от 15 лет и старше. Игру можно скачать в RuStore или AppStore.


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