ВТБ запускает полноценный интернет-банк через Telegram

ВТБ запустит онлайн-банк через Telegram. На начальном этапе он позволит видеть остатки на картах, счетах и совершать переводы через СБП или платежи с мобильного телефона.

Telegram – единственная платформа в России, где ВТБ запустил онлайн-банк. Банк заявил, что теперь клиенты будут иметь мгновенный доступ ко всем финансовым услугам, а транзакции будут занимать вдвое меньше времени.

Запуск банка Telegrams будет происходить поэтапно. Сначала клиенты смогут проверять свои балансы и совершать платежи через Telegram. Затем будут доступны платежи по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между счетами, на карты других банков и многие другие функции. Все ежедневные банковские услуги будут доступны к концу этого года.

Новая услуга основана на банковском чатботе Telegrams. Использование сервиса банковских мессенджеров безопасно. Вадим Кулик, заместитель председателя правления, заявил, что для защиты операций клиентов внедрена пятифакторная система безопасности. Необходимо авторизовать транзакцию в чат-боте. ВТБ отметил, что в дальнейшем для авторизации клиенту достаточно использовать код в смс-сообщении.

По словам Никиты Чугунова (старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса), цель – сделать сервис доступным до конца года. Он сказал: “Мы запускаем услугу сначала для наших розничных клиентов и оцениваем, будет ли она востребована корпоративными клиентами”.

Чугунов также прокомментировал вопрос о работе онлайн-банка в контексте указа от 1 марта, запрещающего работу иностранных банков. Telegram служит стартовой площадкой для сервиса и переводит клиентов в интернет-банк “ВТБ Онлайн”. Мессенджер не предлагает финансовых услуг, а клиенты будут делиться платежными и контактными данными с ВТБ Онлайн, тем более с мессенджером. Он пояснил, что транзакции проводятся в веб-версии ВТБ Онлайн, а не через мессенджер.

Президент РФ Владимир Путин 31 декабря издал закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров при оказании государственных услуг и продаже товаров и услуг государственными банками. Через них нельзя будет передавать платежные документы, персональные данные россиян, информацию о банковских вкладах и переводах. Также будет запрещено связывать системы денежных переводов с иностранными мессенджерами.