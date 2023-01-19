Зюганов пригрозил исключением из партии за отказ от участия в крещенских купаниях

Гражданин России, отказавшийся окунуться в прорубь не достоин звания коммуниста, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов на заседании ЦК партии.

Глава политсилы пригрозил исключением из компартии тех, кто отказывается участвовать в крещенских купаниях.

– Иисус Христос, выступавший в свое время за равенство и социализм, не побоялся в январские морозы окунуться в реку Иордан, а коммунист боится? Не коммунист это тогда, – заявил Зюганов.

Он призвал сформировать временные комиссии во всех партийных ячейках. Комиссии должны будут рассмотреть, «публично осудить и направить соответствующие письма с осуждением на производство» тем членам КПРФ, которые не выполнят распоряжение Центрального комитета.

Сам Зюганов не уточнил, собирается ли принимать участие в крещенских купаниях в этом году.

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