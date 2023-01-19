Ким Кардашьян приобрела украшение принцессы Дианы, которое было выставлено на аукцион

Ким Кардашьян питает особую слабость к историческим артефактам. Так, она стала обладательницей роскошного колье, которое принадлежало принцессе Диане. За ювелирное изделие телезвезде пришлось заплатить 163,8 тысячи фунтов (около 14 миллионов рублей). Украшение было выставлено на торги Sotheby’s, которые прошли в январе в Лондоне.

Колье с подвеской в виде массивного креста инкрустировано аметистами и бриллиантами. К слову, в ходе торгов его стоимость значительно увеличилась. Изначально украшение ювелирного дома Garrard оценивалось в 120 тысяч фунтов (примерно 10 миллионов рублей). Сама Кардашьян на торгах не присутствовала, покупку совершил ее представитель.

Леди Ди появилась в этом колье на благотворительном балу в 1987 году. Бывшая супруга британского короля Карла III надела его вместе с платьем от британского дизайнера Кэтрин Уолкер. С Garrard принцессу связывают очень теплые отношения. Именно этот ювелирный дом создал помолвочное кольцо Дианы, а также видоизменил фамильную тиару Спенсеров к ее свадьбе с наследником британского трона.

В последние годы колье принадлежало бывшему главе компании Asprey & Garrard Наиму Атталле. После смерти бизнесмена реликвия перешла по наследству его сыну. Он рассказал, что при жизни принцесса часто обращалась к ним и нередко брала украшение на время, ведь с ним ее связывали очень теплые воспоминания.

Напомним, недавно вышли скандальные мемуары младшего сына Дианы, принца Гарри, под названием “Запасной”. В одном из фрагментов книги герцог Сассекский рассказал о том, что долгое время считал смерть своей матери инсценировкой. На момент трагической гибели Леди Ди ему было всего 12 лет.