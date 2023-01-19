В РФ начались продажи новых минивэнов Honda Odyssey по цене до 5,5 млн рублей

На российском рынке объявили о начале продаж новых японских минивэнов под названием Honda Odyssey.

В свою очередь, прямые поставки техники пока ограничены, а потому все покупки возможным исключительно под заказ. Стоимость нового минивэна Honda Odyssey 2022 модельного года составит около 5,5 млн рублей, однако на момент подписания договора стоимость может измениться. Под капотом автомобиля в американском исполнении применили 3,5-литровый бензиновый мотор на 284 л.с. мощности.

Минивэн Honda Odyssey приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Среди продвинутых опций следует выделить адаптивный круиз-контроль, двойные стекла, беспроводную зарядку, а также улучшенную систему безопасности Honda Sensing.