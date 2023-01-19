“Отдыхаем”: Роковая брюнетка засветилась на отдыхе с Лепсом в отражении стекла

60-летний Григорий Лепс на днях улетел в Таиланд отдыхать от загруженного графика и новогодних выступлений. В Сети появляется множество свежих кадров, на которых артист веселится в компании девушек, с одной из которых он близко дружит.

На одном из свежих снимков в отражении стекла рядом с Григорием Лепсом засветилась роковая темноволосая красотка, в которой поклонники разглядели его предполагаемую любовницу. Кто-то узнал в ней молодую исполнительницу, которая недавно читала с ним рэп. Ранее в Сети появилось видео, на котором Григорий Лепс зажигает с красоткой в баре под американский рэп.

“Отдыхаем и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны”, – рассказал Лепс.

Стоит отметить, что артист не случайно сказал про испорченный микрофон. Таким образом он намекнул на скандал, который случился в декабре с его участием. Все произошло на концерте в Санкт-Петербурге, где артист психанул и разбил микрофон на глазах у всех. На этом скандал не кончился. В тот же день Лепс устроил драку возле одного из местных ресторанов. Судебного разбирательство певец сумел избежать и договорился с пострадавшим.