Как к Началовой: на могилу Чуриковой началось массовое паломничество

17 января Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Столько цветов и венков, кажется, здесь еще не видели. Она была по-настоящему народной актрисой, поэтому благодарные зрители идут на ее могилу непрерывным потоком.

Инна Чурикова упокоилась на престижной центральной аллее рядом с могилой актера и режиссера Владимира Меньшова. Деревянный крест утопает в цветах. И каждый день тут появляется все больше и больше записок, которые оставляют люди.

Поклонники признаются Инне Михайловне в любви, пишут слова, которые не смогли или не успели сказать при жизни. Вот лишь одно из посланий покойнице: “Художнице Теткиной и актрисе “Лабзай меня, лабзай…” (орфография авторская – Прим. ред) – низкий поклон. Браво! Благодарный зритель”.

Художница Таня Теткина – героиня советского черно-белого художественного фильма, поставленного на киностудии “Ленфильм” в 1967 году режиссером Глебом Панфиловым. А “Лобзай меня, лобзай…” – фраза из фильма Станислава Говорухина “Благословите женщину”, снятого в 2003 году по повести И. Грековой “Хозяйка гостиницы”. Инна Чурикова там играет актрису-пенсионерку Зинаиду Кунину. Ее партнером выступал ставший позже иностранным агентом Максим Галкин.

По сюжету зрители запомнили только одну фразу из творчества героини Чуриковой – “Лобзай меня! Лобзай!”

Массовое паломничество на могилу Инны Чуриковой можно сравнить с тем, что происходило в марте 2019 года на могиле певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище, когда записки люди несли без конца. Так велика была скорбь и потрясение смертью кумира…