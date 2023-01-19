Макрон заявил о необходимости диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Pais заявил, что нужно сохранить диалог с Россией, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины.

Также Макрон отметил, что «много» разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным «до и с начала конфликта на Украине», но в последнее время переговоры не происходили, передает РИА «Новости».

«Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе с народом, который является нашим соседом, надо уметь выстроить мир. Момент для этого настанет… Но необходимо сохранять возможность диалога» – сообщил он.

По его мнению, катализатором конфликта в Украине стал «кризис, который переживает российская модель».

Он назвал Россию великими народом и державой территориально и исторически. Макрон признался, что «разделяет обеспокоенность» в связи с возможным вовлечением в конфликт в Украине европейских стран, однако «не думает, что до этого дойдет».

—