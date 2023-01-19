«Спортарена»: Украинского тренера Сергея Шевченко могут дисквалифицировать пожизненно за работу в Херсоне

Бывший украинский футболист и тренер Сергей Шевченко может быть пожизненно дисквалифицирован за то, что он летом стал главным тренером футбольной команды в Херсоне, информирует издание «Спортарена».

Как информирует издание, Шевченко возглавил футбольный клуб «Фрегат» в Херсоне, а ранее тренировал футбольные клубы «Нефтяник», «Севастополь», «Николаев», «Таврия», «Кристалл» и российский «Сахалин», передает ТАСС.

Ранее Верховная рада Украины одобрила введение санкций в отношении бывшего украинского футболиста Анатолия Тимощука. Тимощук работает тренером в петербургском «Зените». На Украине ему запрещено заниматься футбольной деятельностью.

—