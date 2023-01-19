 

«Спортарена»: Украинского тренера Сергея Шевченко могут дисквалифицировать пожизненно за работу в Херсоне

19.01.2023, 14:35, Новости дня
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Бывший украинский футболист и тренер Сергей Шевченко может быть пожизненно дисквалифицирован за то, что он летом стал главным тренером футбольной команды в Херсоне, информирует издание «Спортарена».

Как информирует издание, Шевченко возглавил футбольный клуб «Фрегат» в Херсоне, а ранее тренировал футбольные клубы «Нефтяник», «Севастополь», «Николаев», «Таврия», «Кристалл» и российский «Сахалин», передает ТАСС.

Ранее Верховная рада Украины одобрила введение санкций в отношении бывшего украинского футболиста Анатолия Тимощука. Тимощук работает тренером в петербургском «Зените». На Украине ему запрещено заниматься футбольной деятельностью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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