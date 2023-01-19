Производитель сообщил о провале испытаний вакцины от ВИЧ

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19.01.2023, 14:35, Новости дня
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Испытания экспериментального препарата Mosaico для лечения ВИЧ, длившиеся с 2019 года, не установили эффективность средства, сообщил производитель Janssen (входит в Johnson & Johnson).

Вакцина не показала эффективность в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо, установил независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований (DSMB), сообщили в Johnson&Johnson, передает РИА «Новости».

Исследование проводилось с 2019 года примерно в 50 европейских и американских городах. Их участниками были 3,9 тыс. мужчин, считавшихся подверженными высокому риску заражения ВИЧ из-за нетрадиционной ориентации.

Участники от 18 до 60 лет получали четыре инъекции вакцины или плацебо. DSMB не зафиксировал существенной разницы в скорости передачи ВИЧ между исследуемыми группами.

В 2021 году ученые заявили, что омикрон-штамм коронавируса мог унаследовать одну из мутаций после рекомбинации ВИЧ и коронавируса HCoV-229E, вызывающего простуду.

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