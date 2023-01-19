 

Дуа Липа и Пенелопа Крус станут сопредседателями бала Met Gala в этом году

19.01.2023, 14:18, Разное
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Знаменитый бал Met Gala, который состоится 1 мая, объявил сопредседателей этого года. Ими станут актрисы Пенелопа Крус и Микаэла Коэль, теннисист Роджер Федерер и певица Дуа Липа. 

В 2023-м мероприятие будет посвящено покойному модельеру Карлу Лагерфельду. Тема звучит так -— “Карл Лагерфельд: линия красоты”. К слову, Пенелопа Крус на протяжении нескольких лет была музой легендарного дизайнера и снималась для рекламных кампаний бренда Chanel.

Пенелопа Крус

Также 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея откроется масштабная выставка, посвященная Карлу Лагерфельду. Экспозиция традиционно называется так же, как и тема бала — “Карл Лагерфельд: линия красоты”.

Известно, что на Met Gala будут представлены три платья Chanel 1995 года из архивов музея. Однако кто из звезд продемонстрирует их, пока неизвестно. На выставке в Метрополитен-музее посетителей будут ждать 150 экспонатов, созданных дизайнером для различных брендов.

Напомним, что в августе этого года Дуа Липа получила предложение руки и сердца прямо во время своего концерта. Впрочем, певица ответила смельчаку отказом.

Дуа ЛипаМикаэла Коэль


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