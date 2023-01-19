 

Владислав Тирон, Мила Ершова и Сергей Горошко — что мы знаем о подающих надежды российских актерах

19.01.2023, 14:17, Разное
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Владислав Тирон

Актер с детства 

Будущий актер воспитывался в творческом окружении: его отец — мультиинструменталист, который выступал с музыкальным коллективом Гарика Сукачева, а мама — педагог по фортепиано. Владислав также занимался в творческой студии при музыкальной школе, где активно вовлекался в различные спектакли и концертные номера.   

Любовь к музыке 

Юный Тирон не любил разучивать ноты, но всегда восхищался полученными результатами. Сейчас актер безмерно ценит свое музыкальное образование и даже хочет попробовать себя в создании музыки для кино. 

Перерыв в карьере 

Владислав Тирон на год уходил из профессии, которую постигал с юных лет. Вплоть до января прошлого года он не контактировал со своим агентом и не пробовался на роли. Творческая пауза стала для него своеобразным экспериментом, по окончанию которого Владислав осознал, что действительно любит актерскую деятельность. 

Все ради роли 

Ради съемок в “Фандорин. Азазель” актер состриг свою знаменитую кудрявую шевелюру. Кстати, именно роль детектива Эраста Фандорина стала первой главной в фильмографии актера. До этого он играл второстепенных, но не менее важных персонажей в многосерийных фильмах “Триггер” и “Детективный синдром”.  

Мила Ершова

На сцене с малых лет 

Мила, подобно своему партнеру по кадру Владиславу Тирону, занималась театральным искусством с детства. На протяжении девяти лет она играла в спектаклях студии “МолоТТ” — Молодежного театрального товарищества.  

Трижды на первый курс 

Закончив школу, Мила Ершова проходила обучение у артиста Бориса Клюева в училище имени Михаила Щепкина, но вскоре перевелась в Школу-студию МХАТ. Правда, и здесь актриса задержалась ненадолго. Искала она подходящего ментора или старалась набраться опыта у большего количества представителей индустрии, но поиски явно удались — новым и последним местом обучения для нее стала Высшая школа сценических искусств Константина Райкина. 

Любовь с первого взгляда 

С сериалом “Фандорин. Азазель” у актрисы случилась любовь с первого взгляда: сценарий она прочитала залпом, всего за один вечер. Мила исполнила главную женскую роль, представ в образе Елизаветы фон Эверт-Колокольцевой. Ее героиня — представительница аристократической фамилии, которая обучается в педагогическом вузе, учится прислушиваться к собственным желаниям, а также жаждет перемен и приключений.  

Главная фанатка 

Во время учебы в школе Мила, как и большинство подростков в стране, была преданной фанаткой многосерийных фильмов “Кадетство” и “Ранетки”. Новые эпизоды сериалов были излюбленной темой для обсуждения с подругами. 

Сергей Горошко

О нем пишут фанфики 

Восходящая звезда российского кинематографа Сергей Горошко прославился вскоре после премьеры фильма “Майор Гром: Чумной доктор”, где ему досталась роль Сергея Разумовского, который впоследствии стал центральным героем серии фанфиков. Для успешного перевоплощения в миллиардера-мстителя Горошко две недели ходил в кроссовках своего персонажа, перекрасил волосы в рыжий и похудел на 15 килограмм. Герой также появляется в приквеле “Гром: Трудное детство”, премьера которого состоялась на Кинопоиске 1 января. 

Новая роль 

В сериале “Фандорин. Азазель” роль Сергея оказалась не менее эксцентричной. В эпизодах его герой Бриллинг занимается расследованиями особо важных и секретных дел. Он уверен в себе, проницателен и просто обожает современные технологии. 

Целый список навыков 

Из особых навыков актера выделяются умение ездить верхом, фехтовать и жонглировать. Сергей также проявляет свои музыкальные способности: играет на гитаре, ударных и даже поет.  

Не только актер 

В какой-то момент жизни Сергей работал в хоррор-квесте. И хоть эта работа далека от актерской карьеры, некоторые сходства с подготовкой к спектаклям в ней обнаружить несложно. Преследуя гостей-игроков, Горошко полностью вживался в роль монстров и чудовищ: от страшного костюма и грима до ужасающих криков. 


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