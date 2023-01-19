 

Греф: «Отделения Сбера в Крыму откроются, но работать с клиентами не будут»

19.01.2023, 14:13, Разное
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Глава ПАО «Сбер» Герман Греф прокомментировал сообщения о готовящемся открытии в Республике Крым и Севастополе банковских отделений управляемой им организации.

По его словам, они будут открыты, но из-за опасения санкций Запада там не будет вестись обслуживание клиентов.

Санкции против РоссииВ отделениях Сбера в Крыму нельзя будет взять кредит, оформить вклад или купить валюту, объяснил Герман Греф. Предоставление таких услуг западные державы могли бы воспринять как нарушение санкционного режима в отношении Крыма.

Однако там будет полный штат сотрудников и электронная очередь, в которой посетители банка смогут взять талон. Также им будут доступны рекламные буклеты, рассказывающие о продуктах Сбера, и возможность устроиться туда на работу кассиром-операционистом, менеджером или охранником. Первых клиентов в Крыму начнут обслуживать после международного признания региона частью России.

– Мы уважаем и международное право, и российские законы, – уточнил Греф, – Согласно требованию федерального законодательства, мы должны были открыться в Крыму в течение 10 лет после его присоединения, что и было сделано. Однако нет закона, обязывающего нас там работать. Так что международным партнёрам не о чем переживать. Мы не будем ни выпускать карты, ни выдавать кредиты, ничего такого.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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