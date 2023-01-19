В РФ начнутся продажи седанов Toyota Camry по цене от 3,18 млн рублей

На российском рынке готовятся к началу продаж нового седана Toyota Camry.

Данный автомобиль перестали собирать на местном заводе в Санкт-Петербурге, однако дилерские центры объявили о возможности доставки партии машин. Известно, что стоимость нового седана Toyota Camry под заказа составит от 3,18 млн рублей. Под капотом новинки установлен 2,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 200 л.с. Новый седан оснащен восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Среди новых опций указали датчики давления в шинах, парктроники, круиз-контроль, подогрев передних кресел, а также кнопочный запуск двигателя. На данный момент остальные параметры автомобиля остаются засекреченными.