 

Мнение: Пригожин соврал про Медведева?

19.01.2023, 13:45, Разное
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Это правда, что у Андрея Медведева, служившего в ЧВК «Вагнер», сбежавшего и добравшегося до Норвегии, есть норвежское гражданство?

Об этом сообщил Евгений Пригожин. Дословно: «Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство….»
Отсюда

Если у Медведева есть норвежское гражданство, зачем ему просить политическое убежище в этой стране?

Если у Медведева нет гражданства Норвегии, почему Пригожина не обвиняют во вранье?

Или обвиняют, но как-то очень тихо?

А официальные власти Норвегии вообще помалкивают? Или не молчат, но очень робко?

В общем, какая-то мутная история….

Фотография Андрея Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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