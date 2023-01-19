 

В квартирах китайцев с низким социальным рейтингом установят полицейские камеры наблюдения

19.01.2023, 13:33, Разное
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В Китае началась установка полицейских камер наблюдения в домах китайцев, чей социальный рейтинг составляет 5-25% от среднестатистического по провинции.

В дальнейшем власти планируют поднимать верхнюю планку и установить тотальное наблюдение во избежание «проявлений неблагонадёжности и праздности». Начальник департамента общественной безопасности провинции Хэнань говорит, что это делается исключительно для блага самих граждан.

– Выполняя постановление центрального комитета о решительном усилении общественной дисциплины и правопорядка, в период с октября по декабрь 2022 года была проведена процедура социальной очистки для субъектов из сегмента 0-5% с последующей санацией их жилплощади и её передачей социальным структурам. С января начаты работы с сегментом 5-25%, они продлятся до конца года, – отчитался правоохранитель.

Главным фактором, тормозящим процесс, является отсутствие достаточного числа серверов для обработки и хранения гигантских массивов данных, однако в этом направлении ведутся два вида работ – создаётся уникальный формат хранения видео, в котором оно будет занимать крайне мало места, а также расширяются дата-центры и повышается эффективность их работы. Благодаря тому, что с 2021 года субъектам с социальным рейтингом ниже 25% от среднего по провинции запрещено жить в квартирах (жилячейках) площадью более 8 м², для наблюдения за всем жильём всегда достаточно одной камеры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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