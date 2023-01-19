Глава Казахстана распустил нижнюю палату парламента, назначил досрочные выборы на 19 марта
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта, сообщила пресс-служба главы государства.
По сообщению пресс-службы, Токаев указом от 19 января распустил мажилис парламента и Казахстана седьмого созыва и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что из регламента парламента Казахстана убрали статус почетного сенатора, который ранее был присвоен бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву.
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