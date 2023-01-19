 

Глава Казахстана распустил нижнюю палату парламента, назначил досрочные выборы на 19 марта

19.01.2023, 13:14, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

По сообщению пресс-службы, Токаев указом от 19 января распустил мажилис парламента и Казахстана седьмого созыва и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что из регламента парламента Казахстана убрали статус почетного сенатора, который ранее был присвоен бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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