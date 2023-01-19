 

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки

19.01.2023, 13:14, Новости дня
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Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.

На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».

Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».

«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.

Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны РФ сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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