Лукашенко заявил, что попытки задушить Россию или Беларусь провалились

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что результаты 2022 года в экономическом росте и торговом сотрудничестве доказывают, что Западу не удалось их контролировать. Об этом он сказал главе МИД РФ Сергею Лаврову.

“Попытки задушить и поработить нас, как Россию, так и Беларусь, провалились. Мы будем держаться…. Мы определили направление, в котором должны двигаться, чтобы сохранить свой суверенитет во всех отношениях – и в России, и в Беларуси”, – сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, находящимся с визитом в Минске.

Лукашенко заявил, что был хорошо информирован о росте российской экономики за последний год, и отметил аналогичные результаты в Беларуси. Он был доволен достижениями экономического и торгового сотрудничества между странами в прошлом году, несмотря на внешние санкции.

По словам белорусского президента, есть неотложные вопросы, которые необходимо решить Лаврову, и что им нужны “консультации по некоторым вопросам”.