Режиссер Стивен Спилберг планирует начать снимать сериалы

Американский режиссер Стивен Спилберг стал героем нового выпуска подкаста Smartless. В нем кинематографист рассказал о том, что в будущем планирует начать снимать сериалы. К дебюту на телевидении Спилберга подтолкнул просмотр шоу “Мейр из Исттауна” с Кейт Уинслет в главной роли.

У меня есть интерес к развернутым произведениям, и однажды я сниму сериал. Если бы кто-то предложил мне “Мейр из Исттауна”, я бы поставил и его. Это была прекрасно срежиссированная история, – признался он.

Кадр из сериала “Мейр из Исттауна”

Детали возможного проекта Спилберг раскрывать не стал. До этого режиссер работал на телевидении исключительно в качестве продюсера. Трехкратный лауреат “Оскара” также отметил, что первоначально из-за нехватки финансирования планировал сделать шестисерийное шоу на HBO из своего фильма “Линкольн”.

В него никто не верил… Я ходил по городу, мне все отказывали. Я готов был заключить сделку с HBO и расширить хронометраж до шести часов. Черновой сценарий Тони Кушнера состоял из 550 страниц, так что товар у меня был! Материал тоже имелся. Не уверен, что смог бы заставить Дэниэла Дэй-Льюиса столько сниматься, но я был на грани.

В итоге “Линкольн” так и не получил требуемый бюджет. Картина вышла в 2012 году и заработала 275 миллионов долларов в прокате. Фильм принес Дэй-Льюису третий “Оскар”. В прошлом году Спилберг выпустил полуавтобиографическую ленту “Фабельманы”, получившую два “Золотых глобуса” за лучший фильм и режиссуру.

Кадр из фильма “Линкольн”