 

A$AP Rocky дал редкий комментарий о воспитании сына с Рианной

19.01.2023, 12:56, Разное
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34-летний рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) стал гостем нового выпуска подкаста музыкального журналиста Зейна Лоу в Apple Music, где рассказал ведущему о воспитании сына и своих впечатлениях от отцовства. 

Теперь я член специального клуба, что-то вроде клуба пап, – с гордостью заявил он. – Ты видишь папу, ты видишь меня…Теперь я полноправный отец. И теперь у меня совершенно иные перспективы.

По словам исполнителя, отцовство для него — нечто “необъяснимое” и даже магическое. 

Я даже не могу этого объяснить. Ты каждый день возвращаешься домой, как на небеса. Я так благодарен. Господь благосклонен ко мне, чувак.

Кроме того, A$AP Rocky признался, что невероятно рад тому факту, что его возлюбленная Рианна станет хедлайнером Супербоула. 

Я очень взволнован. Это настолько эпично, – выпалил он. – Я так рад, что моя леди снова занимается музыкой и все такое, и снова выходит на сцену. 

Отметим, что впервые Рианна и A$AP Rocky показали сына в конце декабря прошлого года. Мальчик родился в мае. О романе звезд заговорили в начале 2020-го.

Недавно пара появилась на премии “Золотой глобус”. Возлюбленные и по совместительству молодые родители решили пропустить ковровую дорожку, где необходимо позировать фотографам, и сразу отправились на бал, а точнее — на церемонию вручения наград. А чуть позже Рианна представила новую коллекцию Savage X Fenty ко Дню всех влюбленных.


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