Из офиса прямо на бал: как комбинировать зимнюю обувь с нарядным платьем для создания образа на вечеринку

Нередко женщины комбинируют сапоги вместе с вечерними платьями. Хотя некоторые могут сказать о том, что это не совсем традиционный вид, однако, не стоит все же отрицать того, что он может быть стильным и вместе с тем практичным. Вот несколько советов относительно того, как выглядеть привлекательно, сочетая между собой казалось бы несочетаемые вещи.

Высокие сапоги с вечерним платьем

Многие женщины предпочитают носить элегантные высокие сапоги на свадьбу, так как они стильные и удобные. Кроме того, они хорошо смотрятся с различными нарядами.

Высокие пиратские или ковбойские сапоги могут стать эффектным дополнением к вечернему платью. Это практичное и универсальное решение.

Образ в стиле бохо

Платья в стиле бохо хорошо смотрятся вместе с техасскими сапогами и короткими ботильонами.

Если вечеринка ожидается неформальная, то стоит выбирать наряд свободного покроя с вышивкой просто нитками. Если мероприятие предстоит полуформальное, то лучше надеть платье в стиле бохо с кружевной вышивкой и блестками.

Полуформальный вечерний образ

Можно надеть сапоги на полуформальное мероприятие. Нужно просто убедиться в том, что они не слишком повседневные и не очень нарядные.

Стиль кэжуал отлично смотрится с ботинками совершенно любого силуэта и фасона, а формальные наряды помогут добавить образу нотку повседневности.

Надевая ковбойские сапоги с полуформальным платьем, можно создать достаточно стильный и повседневный образ. Лучше всего выбирать ботильоны, выполненные из черной, лакированной кожи на высоких каблуках.

Роскошное вечернее платье с сапогами

Обычно считается вполне приемлемым надевать ботинки на вечеринку с черным галстуком. Точно такое же правило действует и для женщин. Красивое вечернее платье вполне можно носить с ботильонами.

Однако, стоит брать во внимание торжественность мероприятия. Если мероприятие требует строгого дресс-кода, то не рекомендуется надевать сапоги.

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Однако, есть определенные вечерние наряды, которые довольно хорошо сочетаются с сапогами. Самое главное, чтобы обувь была утонченная и максимально простая.

Какие сочетания будут не самыми лучшими?

Не стоит носить высокие сапоги длиной до колена вместе с облегающим платьем длиной до середины колена или немного выше. В итоге получается достаточно старомодный образ, а ноги кажутся массивными.

Также неудачным решением будет выбор платья с пышной юбкой такой же длины. Особенно это некрасиво смотрится, если сапоги на высоких каблуках.

Как правильно подобрать платье?

Некоторые модели платьев хорошо смотрятся вместе с зимними сапогами. Отличным решением станут наряды свободного силуэта и довольно лаконичного покроя.

Также хорошо с сапогами сочетаются платья миди, то есть, длиной ниже колена. Интересно смотрятся короткие облегающие платья вместе с высокими сапогами или ботильонами. Однако, лучше всего надеть зимнюю обувь на плоском ходу, чтобы не выглядеть пошло.

Такое сочетание хорошо подойдет для неформальной ресторанной вечеринки, посещения ночного клуба или модного мероприятия.

Однако, не стоит выбирать такую комбинацию для торжественного вечера с коктейльным дресс-кодом.