В Россию привезли автомобиль Mazda Atenza в рестайлинге

Новый японский седан Mazda Atenza станет возможным приобрести на российском рынке.

Местная премьера автомобиля запланирована одним из дилерских центров на 26 января. Всего россиянам предложат свыше 400 экземпляров новой модели. До настоящего времени импорт Mazda Atenza на российский рынок не осуществлялся. В свою очередь, новинка представляет собой полностью перелицованную версию Mazda 6, которая продается на японском и китайском рынке.

Предполагается, что для россиян будут доступны версии с 2,0 и 2,5-литровыми моторами с мощностью от 158 л.с. Пока дилеры не объявляют остальные особенности модели, которая будет доступна в продаже на российском рынке. Стоимость рассекретят после выхода в свободную продажу.