На главной площади Барнаула от мороза треснул экран, показывающий, как замерзает Европа

С утра 19 января барнаульцы обнаружили, что площади имени генерала Ли вышел из строя экран «Газпрома», отображающий среднюю температуру в различных европейских городах.

Дисплей ранее транслировал социальную рекламу, но с осени 2022 года был переориентирован на прямые эфиры из замерзающей Европы.

К расстройству горожан, экран оказался выключен, а его поверхность покрыли глубокие трещины. Предположительно это случилось из-за рекордных морозов – ночью температура опускалась до -42°C.

До этого к работе экрана возникали вопросы – так, некоторые трансляции на нём датировались 2017 годом, когда Евросоюз действительно «накрыло» аномально низкими температурами. Также на нём по неизвестным причинам показывали репортажи о бушующей нищете в США. Фирма-оператор на критику не ответила.

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