 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 837 человек с COVID

19.01.2023, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 837 человек, это на 6,3% меньше по сравнению с 18 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 5154 человека, что на 2,5% больше по сравнению с 18 января. «Выявлено 5914 новых случаев COVID. Подтверждено 40 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 893 человека, это на 1,8% больше по сравнению с 17 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.22 / Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам

28.01.22 / Зоомагазинам в Гонконге решили компенсировать усыпление хомяков из-за передачи COVID

18.02.22 / В Госдуме призвали максимально сурово наказать убийц туриста-москвича в КЧР

11.08.21 / Мнения: Новое освоение Сибири – наша историческая миссия

20.11.21 / Глава Минобороны Украины призвал «быть готовыми к вступлению в НАТО»

30.08.20 / Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа

29.03.21 / Против Тихановской в Белоруссии завели дело о подготовке теракта

27.03.21 / В Украине за сутки подтвердили еще 17,4 тыс. случаев COVID-19

16.12.21 / С начала года Госэкониспекция насчитала 2,8 млрд грн ущерба от нарушений

09.08.21 / В Украине готовятся узаконить криптовалюту – Минцифры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика