Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 837 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 837 человек, это на 6,3% меньше по сравнению с 18 января.
Выписаны в связи с выздоровлением 5154 человека, что на 2,5% больше по сравнению с 18 января. «Выявлено 5914 новых случаев COVID. Подтверждено 40 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ были госпитализированы 893 человека, это на 1,8% больше по сравнению с 17 января.
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