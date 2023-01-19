 

Министр обороны: Унесший жизни 15 армянских военных пожар возник из-за использования бензина для отопления

19.01.2023, 11:00, Новости дня
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Пожар в казарме инженерно-снайперской роты, унесший жизни 15 армянских военных, начался из-за использования бензина для отопления, что запрещено правилами, сообщил министр обороны Сурен Папикян.

По его словам, в целях отопления казармы был использован бензин, что запрещено правилами, передает ТАСС.

В пресс-службе президента Армении сообщили, что командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна освободили от должности, передает РИА «Новости».

По данным Общественного телевидения Армении, будут уволены также начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, начальник службы пожарной безопасности тыла ВС Армении Саркис Мазманян, замкомандующего корпусом по тылу и по линии боевого дежурства Шираз Хачатрян и Артур Оганян, начальник штаба бригады Рудик Акопян, начальник инженерной службы бригады Тигран Казарян, командир инженерно-саперной роты бригады Гор Саркисян, замкомандира бригады по тылу Гор Агекян.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что в результате пожара в казарме 15 военных погибли, трое находятся в тяжелом состоянии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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